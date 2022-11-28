«Двойная выгода»: В Госдуме объяснили, зачем Россия добивается блэкаута на Украине
С одной стороны, Россия уничтожает инфраструктуру, связанную с наращиванием мощи ВСУ, а с другой – сохраняет жизни людей, которые находятся в зоне спецоперации, отметил в эфире НСН депутат Виктор Водолацкий.
Уничтожение инфраструктуры Украины является самым действенным способом для того, чтобы прекратился ремонт вооружения и техники, при этом также начинаются проблемы с поставками вооружений Киеву, рассказал в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий .
Накануне полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер заявил, что если Украине не будет доступна мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель в стране наступит полный блэкаут. Военный пояснил, что в начале боевых действий российские силы уничтожили треть ПВО Украины, а теперь «огромные размеры страны и множество объектов, которые нужно защищать, делают практически невозможным что-либо с этим сделать». По словам Рейснера, чтобы изменить ситуацию, необходимо значительно расширить возможности вооружений. По мнению Водолацкого, чем быстрее Россия уничтожит все, что связано с военной инфраструктурой Украины, тем меньше будет гибнуть людей.
«Уничтожение инфраструктуры – это самый действенный способ для того, чтобы прекратился ремонт вооружения, техники, бронетехники. Кроме того, когда железнодорожный транспорт обесточен, начинаются перебои с поставками вооружения. Чем быстрее мы точечно уничтожим все, что связано с военной инфраструктурой Украины, тем меньше будет гибнуть людей. Здесь двойная выгода: с одной стороны, мы уничтожаем то, что связано с наращиванием мощи ВСУ и наемников, с другой – сохраняем жизни людей, которые находятся в зоне спецоперации», - сказал Водолацкий.
При этом депутат отметил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского давно говорят о необходимости сесть с Россией за стол переговоров. Однако, указал Водолацкий, «кураторы из США» не дадут Зеленскому сделать это.
«В окружении Зеленского уже давно обсуждается вопрос о необходимости сесть за стол переговоров. Мы все прекрасно знаем, что Зеленский сжег все мосты. Даже если бы он хотел пойти на переговоры, то ему не дадут кураторы из США. Он не имеет возможности самостоятельно принимать каких-то решений. Все его обращения сначала проходят цензуру кураторов из Госдепа. Он не является руководителем государства, он является куклой в руках тех людей, которые сегодня проводят жесткую карту по продвижению русофобии», - добавил депутат.
Кроме того, Виктор Водолацкий поспорил с генерал-лейтенантом, депутатом Госдумы Андреем Гурулевым о том, что ВС РФ могут ударить в дальнейшем по логистике, в частности, по банковской инфраструктуре. По его словам, банковскую систему Украины разрушить будет очень тяжело, так как она полностью контролируется европейскими банками.
«Банковская система Украины контролируется европейскими банками. Если вы посмотрите, кто находится в руководстве этих банков, то кроме управленца, который имеет украинскую фамилию, все остальные там немцы, англичане и американы. Поэтому банковскую систему, наверное, разрушить будет очень тяжело. Она полностью поддерживается финансовыми ресурсами англосаксов», - резюмировал Водолацкий.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя в результате ударов. По его словам, из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.
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