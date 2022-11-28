«Двойная выгода»: В Госдуме объяснили, зачем Россия добивается блэкаута на Украине

Накануне полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер заявил, что если Украине не будет доступна мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель в стране наступит полный блэкаут. Военный пояснил, что в начале боевых действий российские силы уничтожили треть ПВО Украины, а теперь «огромные размеры страны и множество объектов, которые нужно защищать, делают практически невозможным что-либо с этим сделать». По словам Рейснера, чтобы изменить ситуацию, необходимо значительно расширить возможности вооружений. По мнению Водолацкого, чем быстрее Россия уничтожит все, что связано с военной инфраструктурой Украины, тем меньше будет гибнуть людей.

«Уничтожение инфраструктуры – это самый действенный способ для того, чтобы прекратился ремонт вооружения, техники, бронетехники. Кроме того, когда железнодорожный транспорт обесточен, начинаются перебои с поставками вооружения. Чем быстрее мы точечно уничтожим все, что связано с военной инфраструктурой Украины, тем меньше будет гибнуть людей. Здесь двойная выгода: с одной стороны, мы уничтожаем то, что связано с наращиванием мощи ВСУ и наемников, с другой – сохраняем жизни людей, которые находятся в зоне спецоперации», - сказал Водолацкий.

При этом депутат отметил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского давно говорят о необходимости сесть с Россией за стол переговоров. Однако, указал Водолацкий, «кураторы из США» не дадут Зеленскому сделать это.