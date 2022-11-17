СМИ: Украина предупредила союзников о нехватке компонентов для восстановления энергетики
Киев предупреждает западных союзников о проблемах с восстановлением отопления и электроснабжения. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут», — отмечает издание.
По данным газеты, Киев нуждается во многих компонентах для восстановления инфраструктуры: генераторах, трубах, пневмораспределителях. Украинские чиновники просят помощи у США и нескольких стран Европы.
Кроме того, в Киеве ожидают, что ограничения электро- и газоснабжения осложнят ситуацию на поле боя и спровоцируют рост числа перемещенных лиц.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в результате ракетной атаки 15 ноября были повреждены более 30 объектов инфраструктуры, напоминает телеканал «360». По данным офиса президента страны, по Украине было выпущено более 90 ракет, пишет Свободная пресса.
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