ВС России продолжили нанесение ударов по украинским объектам военного управления и энергетики

Российские военные продолжили атаки на украинские объекты военного управления и системы энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало кадры ликвидации десантниками украинских диверсантов

«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

В минувшие сутки на территории Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Местные власти сообщали о взрывах на объектах в Киеве, Одессе, Николаеве, Харьковской, Сумской, Черкасской областях.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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