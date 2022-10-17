ВС России продолжили нанесение ударов по украинским объектам военного управления и энергетики
Российские военные продолжили атаки на украинские объекты военного управления и системы энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.
В минувшие сутки на территории Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Местные власти сообщали о взрывах на объектах в Киеве, Одессе, Николаеве, Харьковской, Сумской, Черкасской областях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Производство Lada Vesta возобновят в марте 2023 года
- ЕС ввел санкции против полиции нравов Ирана
- Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе
- Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов
- Главы МИДов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на €500 млн
- Кабмин продлил семейную ипотеку до июля 2024 года
- В РПЦ выступили против проверки классики на пропаганду ЛГБТ
- Адвокат заявил, что объявленная в розыск Овсянникова
- Ульф Кристерссон стал новым премьер-министром Швеции
- Metro приостановила продажи в России из-за сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru