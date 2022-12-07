СМИ: Энергетическая инфраструктура Украины может быть выведена из строя к концу года

Половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена и может выйти из строя к концу года, спровоцировав гуманитарный кризис. Об этом сообщает портал Newsweek со ссылкой на представителя организации Mercy Corps Майкла Янга.

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По словам эксперта, если атаки на украинскую энергосистему продолжатся, инфраструктура может рухнуть в течение нескольких недель. Отмечается, что уже получили повреждения примерно 50% объектов, из-за чего в сети может начаться критический массовый отказ. В этом случае перебои в подаче электроэнергии затянутся на недели, пишет Газета.ру.

Как отметил Янг, украинские города фактически на четыре месяца станут непригодны для жизни: температура воздуха в них колеблется от -3 до -20 градусов зимой. Кроме того, прекратят работу некоторые промышленные предприятия, начнется безработица, резко подскочат цены, отмечает телеканал «360». Эксперт указал, что на Украине начнется гуманитарный кризис.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияУкраина
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