СМИ: Энергетическая инфраструктура Украины может быть выведена из строя к концу года
Половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена и может выйти из строя к концу года, спровоцировав гуманитарный кризис. Об этом сообщает портал Newsweek со ссылкой на представителя организации Mercy Corps Майкла Янга.
По словам эксперта, если атаки на украинскую энергосистему продолжатся, инфраструктура может рухнуть в течение нескольких недель. Отмечается, что уже получили повреждения примерно 50% объектов, из-за чего в сети может начаться критический массовый отказ. В этом случае перебои в подаче электроэнергии затянутся на недели, пишет Газета.ру.
Как отметил Янг, украинские города фактически на четыре месяца станут непригодны для жизни: температура воздуха в них колеблется от -3 до -20 градусов зимой. Кроме того, прекратят работу некоторые промышленные предприятия, начнется безработица, резко подскочат цены, отмечает телеканал «360». Эксперт указал, что на Украине начнется гуманитарный кризис.
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