Битва за веру. Киев планирует уничтожить УПЦ
События вокруг Киево-Печерской лавры и домашнего ареста его настоятеля связывают с желанием Киева полностью уничтожить на Украине УПЦ.
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) по двум статьям, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«На основании собранных доказательств Лебедь уведомлен о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников», - говорится в сообщении.
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили под домашний арест.
Об этом он рассказал сам, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.
По данным агентства, с утра 1 апреля, дома у священнослужителя начались обыски. Как отметил наместник, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.
Глава синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что домашний арест для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла — это «закономерное… продолжение беззакония» киевских властей.
«Такой вот „диалог“ с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины», — написал Легойда в Telegram-канале.
При этом в Русской православной церкви (РПЦ) не теряют надежды на контакт наместника Киево-Печерской лавры с международными правозащитными организациями, хотя и признают, что ее мало.
«Хотелось бы верить, что владыке Павлу удастся обратиться в международные правозащитные структуры, однако надежд на то, что они помогут, все меньше», – отметил собеседник РИА Новости.
В пятницу митрополит Павел предупредил о возможной попытке силового захвата Киево-Печерской Лавры.
По данным СМИ, в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.
По мнению политолога Александра Дудчака, гонители православных христиан на Украине вооружены и организованы.
Эксперт также напомнил о планирующемся 3 апреля визите в Киев бывшего госсекретаря США Майка Помпео и объяснил этим события вокруг лавры.
«Этот человек курирует уничтожение канонической УПЦ. Он давно вовлечен в религиозный сюжет на Украине, не раз встречался со Стамбульским (Вселенским) патриархом Варфоломеем и главой ПЦУ Епифанием. Возможно, к визиту Помпео Киев попытается показать какие-то результаты, например решить вопрос с Киево-Печерской лаврой», — заявил Дудчак «Известиям».
А по мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, киевские власти собираются полностью уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ).
«Зеленский и его окружение решили, что им никто не помешает. Внутри страны оппонентов нет, Запад тоже никаких санкций вводить не будет. В Киеве считают, что у них развязаны руки»,— подчеркнул он.
Ранее украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в беседе с НСН заявил, что Владимир Зеленский будет подавлять все протесты, связанные с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. По его словам, гонения на УПЦ прекратятся с «приходом российских войск».
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