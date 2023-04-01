Битва за веру. Киев планирует уничтожить УПЦ

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили под домашний арест.

Об этом он рассказал сам, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

По данным агентства, с утра 1 апреля, дома у священнослужителя начались обыски. Как отметил наместник, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.



Глава синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что домашний арест для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла — это «закономерное… продолжение беззакония» киевских властей.

«Такой вот „диалог“ с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины», — написал Легойда в Telegram-канале.