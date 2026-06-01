Белоруссия: Запад готовится к войне с РФ к 2030 году
Западные страны открыто готовится к войне, хотя угрозы со стороны Москвы и Минска нет, сообщает телеканал «СТВ» со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.
По его словам, во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Политик указал, что РФ и Белоруссия не представляют угрозы для Запада, а российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко призывают к диалогу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад думает о физическом нападении на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
