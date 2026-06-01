Белоруссия: Запад готовится к войне с РФ к 2030 году

Западные страны открыто готовится к войне, хотя угрозы со стороны Москвы и Минска нет, сообщает телеканал «СТВ» со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

СМИ: Германия готовится к возможной войне

По его словам, во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Политик указал, что РФ и Белоруссия не представляют угрозы для Запада, а российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко призывают к диалогу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад думает о физическом нападении на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
