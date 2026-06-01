СМИ: Экспорт нефти через Ормузский пролив может не вернуться к довоенному показателю

После боевых действий в Иране движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив может никогда не вернуться к довоенному показателю, сообщает CNBC.

В Иране сообщили, за что будет взиматься плата с судов в Ормузском проливе

По словам экспертов, западные судовладельцы будут избегать данного маршрута, опасаясь возобновления боев и последствий сотрудничества с Тегераном. Согласно прогнозу, трафик достигнет только 60–70% от довоенного уровня. При этом суда КНР смогут ходить свободно, а для западных потребуются отдельные соглашения с Ираном.

Любое завершение конфликта, при котором Иран сохранит оперативный контроль над проливом, приведет к значительно более низким объемам перевозок. В данном случае доступ определяется политикой, а не свободой судоходства.

Ранее парламент ИРИ заявил, что РФ получит особые условия в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA /ТАСС
