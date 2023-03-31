В УПЦ рассказали про осаждающих Киево-Печерскую лавру сатанистов

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что среди собравшихся у обители сторонников властей присутствуют сатанисты. Об этом сообщает РИА Новости.

Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры

Изгонять монахов из Киево-Печерской лавры пришли провокаторы, которые оскорбляют религиозные чувства верующих, говорится в заявлении на сайте УПЦ.

В канонической церкви обратили внимание, что на одежде некоторых присутствующих замечены сатанинские знаки. Сообщение сопровождается фотографией мужчины в черной толстовке с двумя перевернутыми пентаграммами.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «физически зачистить» каноническую УПЦ и «все российское». По его словам, у Киева была возможность решить этот вопрос в первые месяцы конфликта с РФ, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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