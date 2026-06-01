СМИ: Зеленский может назначить Буданова на должность главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) главнокомандующим Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Лукашенко о Зеленском: «Где-то курнул, где-то кольнул»

По данным источников агентства, на этом месте он может заменить Александра Сырского. Кроме того, первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль может вернуться на должность премьер-министра.

Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в Конгресс. Они обсуждались на фоне приезда в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля, который считается одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Ранее стало известно, что на Украине началась инфокампания по дискредитации Буданова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба президента Украины
