СМИ: Сервис бронирования OneTwoTrip могут продать за 2–10 млрд рублей

Платформа OneTwoTrip ищет нового владельца. Актив оценивается в 2–10 млрд рублей. По словам экспертов, он может быть интересен другим игрокам отрасли, например «Яндексу», чтобы нарастить долю на рынке.

На фоне консолидации туристической отрасли продажа компании может стать еще одним шагом к перераспределению долей ключевых игроков в сегменте. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева заявила, что главную ценность представляют накопленная клиентская база и узнаваемый бренд.

По итогам 2025 года сервис OneTwoTrip вошел в топ-10 крупнейших тревел-агентств в интернете. Платформой, по ее собственным данным, пользуются более 11 млн путешественников. Через нее доступны билеты более чем 800 авиакомпаний и свыше 3 млн отелей, хостелов и апартаментов по всему миру.

Ранее сервис OneTwoTrip сообщил, что россияне стали на 8% чаще ездить в Европу.


