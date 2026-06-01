СМИ: Немцы приедут на ПМЭФ, чтобы Siemens и BMW возобновили работу в России
Представители Германии приедут на ПМЭФ, чтобы «Siemens и BMW снова могли в полном объеме работать в России», сообщает Bild.
По данным издания, представителей Бундестага пригласил в России советник российского лидера Владимира Путина Антон Кобяков. В Санкт-Петербург поедут глава отделения «Альтернатива для Германии в Саксонии Йорг Урбан, представитель фракции партии в Бундестаге по экономической политике Штеффен Котре, представитель фракции по внешней политике Маркус Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстронь.
В тексте из Кремля за подписью Кобякова говорится, что форум должен способствовать укреплению «деловых, политических и культурных связей». В приглашении указано, что в мероприятии примет участие президент РФ.
Быстронь подтвердил намерение посетить форум. По его словам, он выступает за скорейшее окончание конфликта и нормализацию экономических отношений. «Я хочу, чтобы и Siemens, и BMW снова могли в полном объеме работать в России», - указал он.
Ранее Кобяков указал, что мероприятие пройдет в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики. Форум станет основной площадкой для диалога государств, бизнеса и экспертного сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
