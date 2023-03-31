Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры

«Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет», - сказал митрополит.



Накануне он заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры. По данным СМИ, в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

Ранее украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в беседе с НСН заявил, что Владимир Зеленский будет подавлять все протесты, связанные с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. По его словам, гонения на УПЦ прекратятся с «приходом российских войск».

