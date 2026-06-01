Количество заразившихся кишечной инфекцией в Пятигорске возросло до 36
В Пятигорске количество заразившихся кишечной инфекцией после посещения кафе «Мао Бао» возросло до 36 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное СУ СК России.
31 человек госпитализирован, среди них двое детей 14 и пяти лет. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Пять человек отказались от госпитализации, лечение они продолжат в амбулаторном режиме. По факту отравление заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.
Ранее стало известно об отравлении 33 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Банки начали урезать россиянам суммы по ипотеке
- СМИ: Сервис бронирования OneTwoTrip могут продать за 2–10 млрд рублей
- СМИ: Зеленский может назначить Буданова на должность главкома ВСУ
- Количество заразившихся кишечной инфекцией в Пятигорске возросло до 36
- Белоруссия: Запад готовится к войне с РФ к 2030 году
- Выступающие за союз с Россией армяне вышли на митинг в Ереване
- Лукашенко о Зеленском: «Где-то курнул, где-то кольнул»
- СМИ: Немцы приедут на ПМЭФ, чтобы Siemens и BMW возобновили работу в России
- СМИ: Экспорт нефти через Ормузский пролив может не вернуться к довоенному показателю
- СМИ: Российские отели подняли стоимость размещения на лето