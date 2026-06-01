Количество заразившихся кишечной инфекцией в Пятигорске возросло до 36

В Пятигорске количество заразившихся кишечной инфекцией после посещения кафе «Мао Бао» возросло до 36 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное СУ СК России.

SMI: В Москве две семьи отравились роллами из «Якитории»

31 человек госпитализирован, среди них двое детей 14 и пяти лет. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Пять человек отказались от госпитализации, лечение они продолжат в амбулаторном режиме. По факту отравление заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.

Ранее стало известно об отравлении 33 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
