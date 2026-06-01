Сборная Финляндии в пятый раз выиграла ЧМ по хоккею

Спортсмены одержали победу над командой Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме. Матч состоялся в Цюрихе. Основное время завершилось нулевой ничьей, и судьба «золота» решилась в дополнительное время.

Победа стала для сборной Финляндии пятой в истории чемпионатов мира (1995, 2011, 2019 и 2022 годы). А поражение для швейцарской сборной стало третьим проигранным финалом за последние годы (2024 и 2025 годы).

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что тот факт, что дисциплинарный совет IIHF отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям, не означает, что россияне поедут на международные турниры в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

