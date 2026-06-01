До этого на площади Свободны прошел митинг в преддверии парламентских выборов 7 июня. Участники прошлись по центральным улицам с призывами голосовать за блок «Армения». Кочарян на митинге заявил, что страна погрузится в экономический кризис, если нынешние власти удержат свои позиции по итогам выборов.

Экс-глава государства считает, что экономика Армении в настоящее время существенно зависит от Евразийского экономического союза. При этом его страну по неведомой причине искусственно превращают во врага РФ.

«Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США», — указал политик. Подчеркивается, что Еревану нужно перестать играть на противоречиях великих держав и провоцировать их, подставляя под удар собственный народ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена «упрашивать» Армению оставаться в ЕАЭС, однако считает важным разъяснять последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

