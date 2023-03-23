Захарова предупредила Киев о трагических последствиях борьбы с УПЦ
Новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Действия украинских властей против канонической церкви дипломат назвала очередным этапом религиозной войны. По ее словам, затеянная Киевом атака на УПЦ не приведет ни к чему хорошему.
Также спикер внешнеполитического ведомства осудила сожжение Корана украинскими военными.
Руководство Украины предпринимает попытки вытеснить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Священнослужители отказались выполнять требования властей и покидать обитель.
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал верующих защитить обитель, передает НСН.
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