Захарова предупредила Киев о трагических последствиях борьбы с УПЦ

Новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Власти Украины закроют доступ к мощам Киево-Печерской лавры

Действия украинских властей против канонической церкви дипломат назвала очередным этапом религиозной войны. По ее словам, затеянная Киевом атака на УПЦ не приведет ни к чему хорошему.

Также спикер внешнеполитического ведомства осудила сожжение Корана украинскими военными.

Руководство Украины предпринимает попытки вытеснить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Священнослужители отказались выполнять требования властей и покидать обитель.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал верующих защитить обитель, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украинская Православная ЦерковьУкраинаМИД РФМария Захарова

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