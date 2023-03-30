Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что Бог не простит выселение представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Слова священнослужителя приводит РИА Новости.

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«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! <...> Горе вам. Бойтесь!» — подчеркнул митрополит.

Наместник лавры отметил, что из-за нежелания Киева сотрудничать с Московским патриархатом и последующего давления на улице оказались 220 человек, пишет РИА ФАН.

Ранее Зеленский заявил, что гонения на УПЦ — «шаг к духовной независимости», который защитит раскольническую Православную церковь Украины от «московских манипуляторов», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: скриншот с видео
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