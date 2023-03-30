Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что Бог не простит выселение представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Слова священнослужителя приводит РИА Новости.
«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! <...> Горе вам. Бойтесь!» — подчеркнул митрополит.
Наместник лавры отметил, что из-за нежелания Киева сотрудничать с Московским патриархатом и последующего давления на улице оказались 220 человек, пишет РИА ФАН.
Ранее Зеленский заявил, что гонения на УПЦ — «шаг к духовной независимости», который защитит раскольническую Православную церковь Украины от «московских манипуляторов», напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Токаев призвал усилить позиции Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба
- Марочко: ВСУ провоцируют военных РФ на стрельбу вхолостую
- Азербайджан заявил о взятии под контроль территорий на границе с Арменией
- Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении
- Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов
- Во Франции возмутились обучением ВСУ на территории страны
- На Филиппинах 12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне
- Экс-генсек ООН призвал мир прекратить геополитическое соперничество
- Марочко: ВСУ перегоняют военную технику с одинаковыми номерами
- Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru