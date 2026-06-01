Лукашенко о Зеленском: «Где-то курнул, где-то кольнул»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает агентство «Белта».
По словам Лукашенко, Зеленский на фоне конфликта на Украине «где-то курнул, где-то кольнул» и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска. Глава белорусского государства указал, что в определенной степени жалеет президента Украины. «Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», - отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко о Зеленском: «Где-то курнул, где-то кольнул»
- СМИ: Немцы приедут на ПМЭФ, чтобы Siemens и BMW возобновили работу в России
- СМИ: Экспорт нефти через Ормузский пролив может не вернуться к довоенному показателю
- СМИ: Российские отели подняли стоимость размещения на лето
- Сборная Финляндии в пятый раз выиграла ЧМ по хоккею
- МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС после налета дрона
- СМИ: Израиль расширил операцию в Ливане на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана
- Мэр Братска объяснил уничтожение бакланов нехваткой рыбы
- В Госдуме предложили запретить навязывать мессенджеры в школах
- СМИ: В Сибири начали уничтожение бакланов