Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) предъявили обвинения. Об этом сообщил сам священнослужитель, передает РИА Новости.

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По словам митрополита, у него дома будут проводиться обыски. Как отметил наместник, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры заявил о планирующемся захвате обители. Киевские власти намерены выселить из лавры представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Украинская Православная ЦерковьУкраина

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