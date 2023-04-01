Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) предъявили обвинения. Об этом сообщил сам священнослужитель, передает РИА Новости.
По словам митрополита, у него дома будут проводиться обыски. Как отметил наместник, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды. Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры заявил о планирующемся захвате обители. Киевские власти намерены выселить из лавры представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Квартиру Абызова продают с молотка за 400 миллионов рублей
- Прогноз на осень: тихо. Киевскому режиму обещают крах после лета
- СМИ: Срок полномочий генсека НАТО Столтенберга могут продлить
- Рогов рассказал, что ВСУ скопили силы в Запорожье для форсирования Днепра
- Захарова высказалась о преследовании Трампа в США
- МОК: Решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации
- Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения
- Как вы - к нам, так мы – к вам. Российский прагматизм вписан в новую внешнеполитическую Концепцию
- Рогов: В Запорожье переименовали двенадцать связанных с Россией улиц
- Военный эксперт рассказал о сигналах окончания СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru