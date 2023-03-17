Песков: Россия осуждает действия Украины по выдворению монахов из Киево-Печерской лавры
Действия киевских властей по выдворению монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры незаконны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, посягая на церковь нынешнее руководство Украины лишний раз демонстрирует миру свой характер.
«Тот самый характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате СВО», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия осуждает такие действия Украины. Он также выразил сожаление в связи с тем, что такие противоправные меры украинских властей не получают осуждения во всем мире.
Ранее, как сообщала НСН, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН и ОБСЕ осадить Киев в его гонениях на УПЦ.
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