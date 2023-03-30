«Придут войска»: Россия может разрешить ситуацию с гонениями на УПЦ
Украинский и российский политолог Ростислав Ищенко заявил в эфире НСН, что Зеленский не откажется от идеи создания единой подконтрольной властям церкви, несмотря на протесты.
Владимир Зеленский будет подавлять все протесты, связанные с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом НСН заявил украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко. По его словам, гонения на УПЦ прекратятся с «приходом российских войск».
Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры. По данным СМИ, в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.
«Эта ситуация некритична для Зеленского, люди как приходят туда, так и уйдут, будут протесты – разгонят. Хотя серьезных протестов вряд ли приходится ожидать. Раньше не было, почему сейчас будут? Зеленский пришлет нацистов, те разгонят всех и все», - сказал политолог.
Ищенко объяснил, что киевские власти хотят полностью контролировать церковь, создав единое поместное объединение. И пока у них это получается.
«У украинской власти идея фикс создать национальную церковь, подчиненную власти. Американцы эту идею тоже поддерживают, потому что управляемая церковь, которая управляет массами верующих, очень властям подходит. Они создают единую поместную церковь, которую потом собираются объединить с греко-католиками, чтобы контролировать верующих. Пока властям это удается. Если они просуществуют еще несколько лет, им это вполне удастся. Приход русских войск может привести к тому, что эта церковь долго не просуществует. Русские войска придут - единая церковь уйдет», - заключил он.
РПЦ принимает украинских священнослужителей, которым угрожает Киев, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН. По его словам, рано или поздно Украина сама сможет защитить своих монахов.
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