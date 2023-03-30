«Придут войска»: Россия может разрешить ситуацию с гонениями на УПЦ

Владимир Зеленский будет подавлять все протесты, связанные с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом НСН заявил украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко. По его словам, гонения на УПЦ прекратятся с «приходом российских войск».

Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры. По данным СМИ, в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

«Эта ситуация некритична для Зеленского, люди как приходят туда, так и уйдут, будут протесты – разгонят. Хотя серьезных протестов вряд ли приходится ожидать. Раньше не было, почему сейчас будут? Зеленский пришлет нацистов, те разгонят всех и все», - сказал политолог.