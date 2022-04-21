«Без штурма и мух!»: Россия объявила о взятии Мариуполя
Россия отказалась от штурма «Азовстали», заблокировав там более двух тысяч националистов и предложив им сдаться.
Утро четверга началось для россиян с одного из самых значимых событий с начала спецоперации на Украине - министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят.
При этом Шойгу отметил, что на «Азовстали» заблокированы две тысячи националистов, для решения вопроса с которыми надо три-четыре дня.
Однако Путин отменил штурм, приказав сделать так, чтобы «ни одна муха» там не пролетела.
ШТУРМ ОТМЕНИТЬ, МУХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ
«Вооруженными силами Российской Федерации и силами Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь», - сообщил Шойгу президенту.
По его словам, сегодня весь город находится под контролем, при этом остатки националистов спрятались в промзоне завода «Азовсталь», которая «надежно заблокирована».
«Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь": заблокированы там основательно и по всему периметру. Нам требуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по "Азовстали"», - указал министр.
Однако Путин отменил штурм.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - подчеркнул президент.
По его словам, это тот случай, когда нужно думать о сохранении жизни российских военных, поэтому «не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам»
«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - приказал он.
При этом Путин в очередной раз повторил, что тем, кто решит сложить оружие, гарантируют жизнь.
«Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», - сказал глава государства, поручив Шойгу вновь предложить всем, кто до сих пор не сдался, сделать это.
При этом, по оценке министра обороны, обстановка в Мариуполе сейчас спокойная и позволяющая «приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни».
ДО И ПОСЛЕ ОБЕДА
Шойгу рассказал, что на момент окружения Мариуполя там было 8100 украинских военных и иностранных наемников.
«В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1 478 сдались в плен, оставшаяся группировка более 2 тыс. блокирована в промзоне "Азовстали"», - подсчитал министр обороны.
При этом, если Шойгу говорил о трех-четырех днях для закрытия вопроса с «Азовсталью», то прогноз главы Чечни Рамзана Кадырова был гораздо более оптимистичным.
Спустя 11 минут после полуночи, Кадыров в привычном для его подписчиков формате аудиосообщения пообещал в Telegram, что «Азовсталь» перейдет под контроль российских войск уже к обеду 21 апреля.
«Хочу поделиться с вами радостной вестью. Завтра, а вернее уже сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил РФ, дон. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время, дон», - сказал чеченский лидер.
При этом Кадыров посоветовал националистам успеть сдаться утром.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что уничтожение в оставшихся в Мариуполе украинских военных «поставит точку на всех переговорах».
Кроме того, Зеленский признавался что «мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена», напоминает РБК.
При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Украины обменять самого себя на боевиков, остающихся на «Азовстали»
«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Накануне украинские СМИ распространили обращение командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волыны, призывавшего США, Великобританию, Турцию и Украину спасти остатки украинских военных на «Азовстали».
«Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы», - признался Волына.
13 апреля 1350 морпехов 36-й бригады сдались в плен, после чего в Киеве предложили «на обмен» задержанного главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Служба безопасности Украины (СБУ) даже опубликовала видеообращение 67-летнего Медведчука, призывающего обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
Однако в Кремле не стали реагировать на обращение политика, которого СМИ называют «кумом Путина».
«Видели, никакой реакции на настоящий момент нет», — сказал 19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Между тем, политолог Павел Салин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Медведчук, крестным дочери которого является Путин, в последние годы «потерял ценность для Кремля».
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