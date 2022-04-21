«Без штурма и мух!»: Россия объявила о взятии Мариуполя

Утро четверга началось для россиян с одного из самых значимых событий с начала спецоперации на Украине - министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят.

При этом Шойгу отметил, что на «Азовстали» заблокированы две тысячи националистов, для решения вопроса с которыми надо три-четыре дня.

Однако Путин отменил штурм, приказав сделать так, чтобы «ни одна муха» там не пролетела.