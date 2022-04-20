В Госдуме предложили обменять Зеленского на бойцов из «Азовстали»
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять себя на силовиков, скрывающихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — считает парламентарий.
Шеремет отметил, что украинский президент не до конца понимает, что у бойцов, отправленных им на смерть, не будет «второго дубля», сообщает РЕН ТВ. Кроме того, по мнению парламентария, жизни оказавшихся на «Азовстали» иностранных наемников и инструкторов для Зеленского ценнее, чем жизни украинских военных, отмечает RT.
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