В Госдуме предложили обменять Зеленского на бойцов из «Азовстали»

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — считает парламентарий.

Шеремет отметил, что украинский президент не до конца понимает, что у бойцов, отправленных им на смерть, не будет «второго дубля», сообщает РЕН ТВ. Кроме того, по мнению парламентария, жизни оказавшихся на «Азовстали» иностранных наемников и инструкторов для Зеленского ценнее, чем жизни украинских военных, отмечает RT.

