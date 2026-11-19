Невролог объяснил, почему после свиного гриппа страдает память
После свиного гриппа человек может еще долго испытывать трудности с памятью, концентрацией и привычной работой. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
По его словам, возвращаясь к работе после болезни, люди с трудом сосредотачиваются, запоминают информацию и выдерживают привычную нагрузку. Такое состояние может возникать после тяжело перенесенных инфекций. Причем не только вирусных, но и бактериальных. Специалист связывает это с воспалительной реакцией. Во время болезни в кровотоке повышается активность цитокинов, участвующих в иммунном ответе.
В головном мозге есть области, где защитный барьер между кровью и нервной тканью устроен иначе, — структуры рядом с желудочками мозга, участвующие в регуляции обмена веществ. При выраженной воспалительной реакции на этих участках могут активироваться вспомогательные клетки мозга — глии.
Процесс называют нейровоспалением. Реакция способна затрагивать и соседние структуры, включая гиппокамп, играющий важную роль в работе памяти.
В результате даже после острой фазы инфекции человек может испытывать слабость, быстро уставать и с трудом справляться с интеллектуальной нагрузкой. Такие жалобы невролог связывает с астеническим синдромом. Более выраженные последствия возможны у ослабленных людей. Например, при нарушениях питания, малоподвижном образе жизни, метаболических проблемах и перенесенных тяжелых повреждениях мозга.
Ранее вирусолог рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ.
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