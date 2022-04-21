Шойгу заявил о взятии Мариуполя под контроль

В четверг президент Владимир Путин принял главу Минобороны с докладом о специальной военной операции на Украине.

Шойгу доложил главе государства об освобождении города от националистов. Из Мариуполя удалось эвакуировать более 142 тысяч жителей, а также освободить всех заложников в порту.

Однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются украинские бойцы, по словам главы Минобороны, на этой территории блокированы более двух тысяч силовиков. Как отметил министр, на момент окружения Мариуполя численность группировки украинских вооруженных сил и иностранных наемников составляла около 8 100 человек. Шойгу считает, что на завершение зачистки «Азовстали» потребуется три-четыре дня.

