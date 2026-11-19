Сообщается, что IT-рынок стал более зрелым и стратегически ориентированным. Сейчас работодатели нацелены на сохранение уже собранных команд и точечный подбор специалистов под конкретные задачи. Спрос смещается в сторону более специализированных направлений.



Так, доля дата-сайентистов выросла с 1% до 2%, сотрудников сферы информационной безопасности — с 4% до 5%, а фронтенд-разработчиков, напротив, сократилась с 2% до 1%, бэкенд-разработчиков осталась на уровне 1%, тестировщиков — 5%, аналитиков данных — 2%.



С учетом этого компании все активнее вкладываются в интеллектуальные системы, прогнозную аналитику и защиту данных. Сдвиг связан с переходом от массовых и стандартизированных ролей к более сложным компетенциям, критичным для бизнеса. В таких условиях ценность сильного специалиста возрастает. За нужные навыки работодатели готовы предлагать конкурентные условия. Медианная зарплата в IT в Петербурге составляет 105,6 тыс. рублей против 95 тыс. в целом по городу.



Ранее отечественным IT-предприятиям предрекли сокращения вслед за Google и Microsoft.

