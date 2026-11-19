Представитель Кремля уточнил, что встреча российского лидера, Си Цзиньпина и Дональда Трампа не могла приблизить достижение этой цели, поскольку на переговорах не было соответствующих возможностей.



Причем до этого Владимир Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне заявил о необходимости закрепить победу над неонацизмом и искоренить его идеологические корни, в том числе ксенофобию и русофобию.



Ранее Песков говорил, что Россия хочет достичь целей СВО миром, но готова применить силу.

