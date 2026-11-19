Песков: Победу над неонацизмом приближает продолжение спецоперации
Продолжение специальной военной операции остается единственным способом приблизить победу над неонацизмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что встреча российского лидера, Си Цзиньпина и Дональда Трампа не могла приблизить достижение этой цели, поскольку на переговорах не было соответствующих возможностей.
Причем до этого Владимир Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне заявил о необходимости закрепить победу над неонацизмом и искоренить его идеологические корни, в том числе ксенофобию и русофобию.
Ранее Песков говорил, что Россия хочет достичь целей СВО миром, но готова применить силу.
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