Путин приказал отменить штурм мариупольской «Азовстали»
Президент Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — цитирует Путина ТАСС.
Верховный главнокомандующий объяснил свое решение необходимостью сохранить жизни российских военных: Путин подчеркнул, что «не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам».
Тем не менее, президент распорядился заблокировать промзону «Азовстали» «так, чтобы муха не пролетела», пишет RT. Также глава государства поручил еще раз предложить укрывающимся на заводе украинским бойцам сложить оружие. Путин подчеркнул, что РФ гарантирует сдавшимся жизнь и достойное обращение, пишет РИА ФАН.
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