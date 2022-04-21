Кадыров заявил о завершении взятия «Азовстали» 21 апреля

Завод «Азовсталь» в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских войск днем в четверг. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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По его словам, завод будет взят «до обеда, или после обеда».

«Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время нам и все», - сказал Кадыров.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что российской стороне в спецоперации на Украине нужно делать акцент не на взятии отдельных городов, а на разгроме ВС - и не только в Мариуполе.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровУкраинаРоссия
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