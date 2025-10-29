Россияне назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники

Издание ссылается на сервиса путешествий «Туту», согласно данным которого, второе место в списке у Санкт-Петербурга и Ленинградской области (10%). Кубань (9%), Ростовская (4%) и Свердловская (2%) области замкнули ТОП-5.

Что касается поездок за границу, то большинство россиян выбрали Белоруссию - 41% купленных билетов. Также в пятёрку самых популярных зарубежных направлений вошли Казахстан, Турция и Армения.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что путешествие на Кубу на 10 ночей с размещением в пятизвездочном отеле обойдется в среднем в 220 тысяч рублей на двоих, что делает это направление привлекательным для россиян.

