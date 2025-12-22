Государственные учреждения ждут постановлений правительство, чтобы повысить зарплаты сотрудникам, а частный бизнес это делать не обязан, рассказал юрист в области трудового права Олег Бабич в беседе с НСН.

В 2026 году около 76% предприятий планируют проиндексировать зарплаты своим работникам. Об этом сообщил Банк России с ссылкой на собственный опрос. По его данным, среднее повышение составит 5-10%. Бабич отметил, что эту прибавку получат далеко не все.