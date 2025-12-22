Юрист рассказал, как добиться индексации зарплаты
Ежегодная индексация является обязательной только для части компаний, заявил НСН Олег Бабич.
Государственные учреждения ждут постановлений правительство, чтобы повысить зарплаты сотрудникам, а частный бизнес это делать не обязан, рассказал юрист в области трудового права Олег Бабич в беседе с НСН.
В 2026 году около 76% предприятий планируют проиндексировать зарплаты своим работникам. Об этом сообщил Банк России с ссылкой на собственный опрос. По его данным, среднее повышение составит 5-10%. Бабич отметил, что эту прибавку получат далеко не все.
«У бюджетников индексация происходит на основании постановления правительства или соответствующего органа муниципального управления. Для большинства предприятий в небюджетной сфере вопрос индексации — это вопрос установления правил работодателем. Работники могут просить прибавку самостоятельно, а работодатель может как удовлетворить просьбу, так и нет. Кому-то одному провести индексацию не дадут: либо всем, либо никому. Как правило, это происходит ежегодно, но бывают ситуации, когда работодатель может, например, в силу финансовых причин не проводить ее. Большинство повышает примерно на уровень фактической или прогнозной инфляции, потому что бюджеты планируются заранее», — указал он.
В свою очередь, президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН добавил, что работников не убедить отказаться от денег в пользу корпоратива.
«Корпоратив — сам по себе, а индексация — отдельно. В крупных компаниях все обговаривается с профсоюзом. Для большинства сотрудников важнее регулярная индексация зарплаты, а не корпоратив. Это просто приятный бонус, без которого можно и обойтись», — подчеркнул он.
Ранее Бабич объяснил НСН, почему самозанятые начнут скрывать доходы.
