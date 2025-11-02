«Сонный» туризм стал приоритетом россиян на ноябрьские праздники

По их данным, существенно вырос интерес к поездкам в Ярославль, Тулу, Псков, Рязань и Минск — на 50% по сравнению с прошлым годом. Спрос на Суздаль, Архангельск и Сортавалу увеличился в среднем на 20%. Самыми популярными городами остаются Москва, Санкт-Петербург и Минск, в топ-10 также вошли Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Кисловодск.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что курорты на эти праздники не пользуются особым спросом: россияне предпочитают короткие поездки в соседние города. Средняя длительность бронирований составляет три дня, чаще всего путешествуют семьи и компании друзей. Всё большей популярностью пользуется формат slow life — с минимумом гаджетов, уединением и акцентом на природу и восстановление.

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды жилья по России на праздники достигла 4,5 тыс. рублей за сутки, что на 15% выше прошлогоднего уровня. Самые высокие ставки зафиксированы в Минске (6 570 рублей), Нижнем Новгороде (5 575 рублей) и Москве (5 420 рублей). Дешевле всего обойдётся проживание в Калининграде (3 465 рублей), Краснодаре (3 865 рублей) и Сочи (3 890 рублей).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 12 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры на Кавказе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

