Рябков: Временное перемирие на Украине не позволит двигаться вперед

Москва выступает за обеспечение устойчивого мира на Украине. Как пишет RT, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Путин: Россия не несет ответственность за гибель людей в конфликте с Украиной

По его словам, основой для него должны стать договоренности, обеспечивающие устранение первопричин конфликта и гарантирующие конституционное устройство РФ.

«Временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, но не собирается давать Киеву передышку с помощью перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

