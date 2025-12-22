Рябков: Временное перемирие на Украине не позволит двигаться вперед
Москва выступает за обеспечение устойчивого мира на Украине. Как пишет RT, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, основой для него должны стать договоренности, обеспечивающие устранение первопричин конфликта и гарантирующие конституционное устройство РФ.
«Временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед», - заключил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, но не собирается давать Киеву передышку с помощью перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
