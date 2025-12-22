Рябков: Временное перемирие на Украине не позволит двигаться вперед

По его словам, основой для него должны стать договоренности, обеспечивающие устранение первопричин конфликта и гарантирующие конституционное устройство РФ.

«Временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, но не собирается давать Киеву передышку с помощью перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

