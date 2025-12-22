Песков назвал гибель генерала Сарварова «страшным убийством»

Гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова - это страшное убийство. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров

Он указал, что произошло покушение, расследовать которое будут специальные службы.

«Специальные службы... Будут делать то, что должны делать в этой ситуации», — заключил представитель Кремля.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что к покушению на Сарварова может быть причастна «не только украинская сторона, но и Великобритания, Германия, Франция».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РасследованиеВооруженные Силы РФПокушениеДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры