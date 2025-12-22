Песков назвал гибель генерала Сарварова «страшным убийством»
Гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова - это страшное убийство. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он указал, что произошло покушение, расследовать которое будут специальные службы.
«Специальные службы... Будут делать то, что должны делать в этой ситуации», — заключил представитель Кремля.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что к покушению на Сарварова может быть причастна «не только украинская сторона, но и Великобритания, Германия, Франция».
