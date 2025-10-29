Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией
Возможное возобновление прямого авиасообщения удовлетворит повышенный спрос туристов на Японию, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Российские туристы стали активно интересоваться Японией после окончания пандемии коронавируса, поэтому возобновление прямого авиасообщения с ней будет только приветствоваться туристической отраслью. Об этом НСН в комментарии заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, в этом вопросе всё зависит от позиции правительства Японии. В середине октября стало известно, что посольство Японии планирует открыть визовые центры в РФ из-за резкого роста числа заявлений от россиян, желающих посетить страну.
«Прямые перелеты - не такая уж фантастика. Аналогичные переговоры на более продвинутой стадии идут сейчас с Южной Кореей. Туристический рынок примет это с большим интересом. После пандемии возник такой феномен: очень сильно у россиян возрос интерес к Японии, если иметь в виду центральную Россию, потому что Дальний Восток и так всегда активно летал или плавал в эту страну. В первую очередь, японцы упростили историю с визой, её можно получить довольно быстро. Потом, стосковались за время пандемии, потому что Япония всегда представляла интерес как самобытная страна, не похожая на другие. Даже в отсутствие прямого авиасообщения наши туристы научились летать туда разными путями – сначала через Ближний Восток, потом после открытия через Китай», - отметил собеседник НСН.
По словам Арутюнова, отношение туристического сектора Японии к России отличается от официальной позиции Токио.
«Япония на политическом уровне не очень дружественна России, однако на уровне туристического бизнеса иначе. Отели, принимающие компании нацелены на сотрудничество, они понимают, что Россия – их ближайший сосед, и с точки зрения туризма Япония будет всегда интересна россиянам. Отели проводят разные специальные акции, многие принимающие компании нанимают русскоговорящих гидов для экскурсионных программ», - рассказал эксперт.
Он также назвал возможную минимальную цену билетов в Японию в случае возобновления прямых рейсов.
«В Китай стоимость билетов начинается от 45 тысяч рублей «туда – обратно». В Японию дольше лететь, будут дороже страховые сборы. Думаю, если цена билета будет начинаться от 60 тысяч «туда – обратно», туристический рынок воспримет это положительно. Кроме того, ближневосточные перевозчики иногда предлагают очень интересные тарифы, а также китайские, потому что им надо загрузить длинное плечо Россия – Пекин, либо Россия – Шанхай», - пояснил Арутюнов.
При этом он не видит перспектив для чартерных программ.
«Чартеры – утопическая вещь из-за нынешней ситуации, когда российские авиакомпании связаны по рукам и ногам санкциями, нехваткой запчастей. Особенно в Японии велики санкционные риски с самолетом. Чартеры вообще по многим направлениям сейчас отсутствуют. К сожалению, в нынешней ситуации надо летать регулярными рейсами крупных российских или иностранных перевозчиков», - заключил собеседник НСН.
Японские авиакомпании прекратили выполнять рейсы в воздушном пространстве России с марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. До этого прямые рейсы осуществлялись почти 55 лет. Как ранее сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» представители туроператоров, летние бронирования туров в 2025 году в Японию превысили показатели прошлого года на 40%.
