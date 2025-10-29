«Прямые перелеты - не такая уж фантастика. Аналогичные переговоры на более продвинутой стадии идут сейчас с Южной Кореей. Туристический рынок примет это с большим интересом. После пандемии возник такой феномен: очень сильно у россиян возрос интерес к Японии, если иметь в виду центральную Россию, потому что Дальний Восток и так всегда активно летал или плавал в эту страну. В первую очередь, японцы упростили историю с визой, её можно получить довольно быстро. Потом, стосковались за время пандемии, потому что Япония всегда представляла интерес как самобытная страна, не похожая на другие. Даже в отсутствие прямого авиасообщения наши туристы научились летать туда разными путями – сначала через Ближний Восток, потом после открытия через Китай», - отметил собеседник НСН.

По словам Арутюнова, отношение туристического сектора Японии к России отличается от официальной позиции Токио.

«Япония на политическом уровне не очень дружественна России, однако на уровне туристического бизнеса иначе. Отели, принимающие компании нацелены на сотрудничество, они понимают, что Россия – их ближайший сосед, и с точки зрения туризма Япония будет всегда интересна россиянам. Отели проводят разные специальные акции, многие принимающие компании нанимают русскоговорящих гидов для экскурсионных программ», - рассказал эксперт.