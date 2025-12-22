Госдума не планирует запрещать соцсети детям и подросткам

О необходимости ограничить доступ к соцсетям для детей до 14 лет заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, указавший на опыт Австралии.

Горелкин не согласился со своим коллегой, отметив, что эффекты от инициативы австралийский властей «пока не поддаются однозначной оценке».

«Всё больше подростков в Австралии выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями... уходят в неконтролируемые уголки интернета - и это, на мой взгляд, намного опаснее», - заключил депутат.

Ранее соцсеть Reddit направила в Верховный суд Австралии иск к властям страны из-за запрета на использование соцсетей детьми младше 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

