Госдума не планирует запрещать соцсети детям и подросткам
Госдума не обсуждает вопрос введения запрета на социальные сети для детей и подростков. Об этом заявил первый зампред комитета по информполитике Антон Горелкин.
О необходимости ограничить доступ к соцсетям для детей до 14 лет заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, указавший на опыт Австралии.
Горелкин не согласился со своим коллегой, отметив, что эффекты от инициативы австралийский властей «пока не поддаются однозначной оценке».
«Всё больше подростков в Австралии выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями... уходят в неконтролируемые уголки интернета - и это, на мой взгляд, намного опаснее», - заключил депутат.
Ранее соцсеть Reddit направила в Верховный суд Австралии иск к властям страны из-за запрета на использование соцсетей детьми младше 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лерчек сообщила о сроках родов
- В России отозвали почти 13 тысяч грузовиков Dongfeng
- Врач опроверг осложнения на глаза из-за «гонконгского» гриппа
- Песков назвал гибель генерала Сарварова «страшным убийством»
- Госдума не планирует запрещать соцсети детям и подросткам
- Рябков: Временное перемирие на Украине не позволит двигаться вперед
- Юрист рассказал, как добиться индексации зарплаты
- Британский певец Крис Ри скончался в возрасте 74 лет
- В Польше закрылось последнее генконсульство России
- Путин заявил, что его шокировало убийство школьника в Одинцово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru