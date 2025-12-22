Путин заявил, что его шокировало убийство школьника в Одинцово
Совершение терактов в отношении детей является «особенно отвратительным преступлением». Об этом на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил российский лидер Владимир Путин.
Как пишет RT, он пообещал, что следствие непременно будет доведено до конца и виновные «безусловно, будут наказаны в полном объёме».
«Меня шокировало это преступление... Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика», - сказал Путин.
Ранее в результате нападение на Успенскую среднюю школу в Одинцово погиб 11-летний мальчик, который был гражданином Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
