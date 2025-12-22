Путин заявил, что его шокировало убийство школьника в Одинцово

Совершение терактов в отношении детей является «особенно отвратительным преступлением». Об этом на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил российский лидер Владимир Путин.

Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана после убийства школьника в Одинцово

Как пишет RT, он пообещал, что следствие непременно будет доведено до конца и виновные «безусловно, будут наказаны в полном объёме».

«Меня шокировало это преступление... Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика», - сказал Путин.

Ранее в результате нападение на Успенскую среднюю школу в Одинцово погиб 11-летний мальчик, который был гражданином Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдинцовоУбийствоТаджикистанВладимир Путин

