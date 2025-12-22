В России отозвали почти 13 тысяч грузовиков Dongfeng

Уточняется, что под отзыв попали как уже реализованные машины (с января 2023 года по июль 2025 года), так и ещё хранящиеся на складах.

В Росстандарте указали, что сервисная кампания проводится в целях устранения нарушений, которые были выявлены в ходе внеплановых проверок. В частности, необходимо изменение параметров конфигурации силовой установки и полная замена панели управления.

Ранее в России отозвали 99,3 тысячи автомобилей Hyundai и Genesis из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

