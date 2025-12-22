В России отозвали почти 13 тысяч грузовиков Dongfeng
Китайская компания Dongfeng объявила в России отзыв 12 914 грузовиков DFH4180. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает RT.
Уточняется, что под отзыв попали как уже реализованные машины (с января 2023 года по июль 2025 года), так и ещё хранящиеся на складах.
В Росстандарте указали, что сервисная кампания проводится в целях устранения нарушений, которые были выявлены в ходе внеплановых проверок. В частности, необходимо изменение параметров конфигурации силовой установки и полная замена панели управления.
Ранее в России отозвали 99,3 тысячи автомобилей Hyundai и Genesis из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лерчек сообщила о сроках родов
- В России отозвали почти 13 тысяч грузовиков Dongfeng
- Врач опроверг осложнения на глаза из-за «гонконгского» гриппа
- Песков назвал гибель генерала Сарварова «страшным убийством»
- Госдума не планирует запрещать соцсети детям и подросткам
- Рябков: Временное перемирие на Украине не позволит двигаться вперед
- Юрист рассказал, как добиться индексации зарплаты
- Британский певец Крис Ри скончался в возрасте 74 лет
- В Польше закрылось последнее генконсульство России
- Путин заявил, что его шокировало убийство школьника в Одинцово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru