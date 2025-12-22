В России отозвали почти 13 тысяч грузовиков Dongfeng

Китайская компания Dongfeng объявила в России отзыв 12 914 грузовиков DFH4180. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает RT.

«Автоваз» отзывает свыше 33 тысяч Lada Granta для диагностики узла крепления

Уточняется, что под отзыв попали как уже реализованные машины (с января 2023 года по июль 2025 года), так и ещё хранящиеся на складах.

В Росстандарте указали, что сервисная кампания проводится в целях устранения нарушений, которые были выявлены в ходе внеплановых проверок. В частности, необходимо изменение параметров конфигурации силовой установки и полная замена панели управления.

Ранее в России отозвали 99,3 тысячи автомобилей Hyundai и Genesis из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

