Россияне назвали самые популярные направления отдыха на Новый год
Большинство российских путешественников намерены встречать новый 2026 год в Москве. Как пишет «Газета.Ru», на это направление куплено 27% билетов на автобусы, поезда и самолеты.
Согласно исследованию сервиса путешествий «Туту», на которое ссылается издание, второе место в списке у Санкт-Петербурга (13%). Также в ТОП-5 попали Кубань (8%), Ростовская (4%) и Свердловская (2%) области.
В списке зарубежных направлений с большим отрывом лидирует Белоруссия - 47% купленных билетов. Также в пятёрку вошли Казахстан (7%), Турция (6%), ОАЭ (5%) и Армения (3%).
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что ранняя подготовка к Новому году объясняется желанием продавцов стимулировать россиян на праздничные покупки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии
- «Нагрузка на мозг»: Сколько часов в день можно играть в видеоигры
- Набиуллина пообещала защитить экономику РФ от возвращения в 90-е годы
- Россияне назвали самые популярные направления отдыха на Новый год
- «Зачем нам этот Ленин?»: Лоза поспорил с Маликовым из-за советских песен
- В Ростовской области пресекли подготовку теракта в исправительном учреждении
- В Госдуме решили обязать блогеров подтверждать образование
- Отец Илона Маска заявил, что хотел бы получить паспорт РФ
- У людей путаница: Концерну «Москвич» дали советы по борьбе с «китайцами»
- Путин приказал военным пропустить иностранные СМИ в зоны окружения ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru