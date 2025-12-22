Британский певец Крис Ри скончался в возрасте 74 лет

Британский певец Крис Ри (Кристофер Энтон Ри) скончался в возрасте 74 лет. Как сообщает BBC, об этом заявил представитель семьи музыканта.

Умер российский композитор Левон Оганезов

По его словам, причиной смерти стала болезнь. Известно, что ранее Ри страдал от рака поджелудочной железы и в 2001 году ему её удалили.

«Он мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи», - говорится в заявлении.

Автор таких хитов, как «Josephine», «On the Beach», «Driving Home for Christmas», «Auberge» и «The Road To Hell» родился 4 марта 1951 года. За свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов и продал более 40 миллионов пластинок по всему миру.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ITAR-TASS
ТЕГИ:СмертьМузыкаМузыкантыРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры