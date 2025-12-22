Британский певец Крис Ри скончался в возрасте 74 лет
Британский певец Крис Ри (Кристофер Энтон Ри) скончался в возрасте 74 лет. Как сообщает BBC, об этом заявил представитель семьи музыканта.
По его словам, причиной смерти стала болезнь. Известно, что ранее Ри страдал от рака поджелудочной железы и в 2001 году ему её удалили.
«Он мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи», - говорится в заявлении.
Автор таких хитов, как «Josephine», «On the Beach», «Driving Home for Christmas», «Auberge» и «The Road To Hell» родился 4 марта 1951 года. За свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов и продал более 40 миллионов пластинок по всему миру.
