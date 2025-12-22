Лерчек сообщила о сроках родов
Беременная блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила, что рождение ее четвертого ребенка ожидается в марте. По ее словам, точная дата может измениться, а пол ребенка семья планирует узнать в середине января. Об этом Чекалина рассказала журналистам после судебного заседания, а также поздравила всех с наступающим Новым годом, сообщает РИА Новости.
Ранее с новогодними пожеланиями выступил ее бывший супруг Артем Чекалин, призвав не терять надежды и верить в Бога. Его комментарий прозвучал до выхода Чекалиной из зала суда.
В тот же день Гагаринский суд Москвы допросил Чекалина по делу о выводе 251,5 миллионов рублей в ОАЭ. Он заявил, что не согласен с квалификацией обвинения, настаивая, что речь может идти лишь о налоговом правонарушении, а не о незаконном выводе средств с использованием подложных документов. Чекалин напомнил, что в рамках предыдущего уголовного дела вместе с бывшей супругой выплатил 690 миллионов рублей, часть которых, по его словам, приходилась на доходы третьего фигуранта — партнера Роман Вишняк.
В ходе заседания суд также исследовал письменные доказательства, включая ответ Банка России, из которого следовало, что компании-нерезиденты могут получать оплату за онлайн-услуги без уведомления российских налоговых органов, и это не противоречит закону. Следствие считает, что с осени 2021 по февраль 2022 года Чекалины и их партнер перевели средства на счет компании-нерезидента в ОАЭ, предоставив банку недостоверные сведения о назначении платежей. Вишняк признал вину, его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке 19 января, передает «Радиоточка НСН».
