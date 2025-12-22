В Польше закрылось последнее генконсульство России
22 декабря 202518:08
Последнее в Польше российское генконсульство, находящееся в Гданьске, прекратило свою работу. Как пишет RT, об этом говорится в заявлении диппредставительства.
Генконсул РФ в Гданьске Сергей Семенов напомнил, что решение о закрытии было принято польскими властями.
«Теперь по всем консульским вопросам следует обращаться в консульский отдел посольства России в Варшаве», - отметил он.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ, которое находится в Гданьске, сообщает «Свободная пресса».
