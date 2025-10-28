Почему «безвиз» не нарастит турпоток из России в Мьянму
Сегодня россияне неохотно посещают Мьянму, несмотря на ее богатую историю и архитектуру, безвиз вряд ли сможет изменить ситуацию, сказал НСН Андрей Подколзин.
Мьянма — страна с богатой архитектурой и культурой, здесь, безусловно, есть на что посмотреть, однако она по-прежнему не готова конкурировать по турпотоку со своими соседями по региону, в частности, с Вьетнамом. Привлечь российских туристов в страну сможет запуск прямых рейсов из Москвы. заявил НСН руководитель PR-отдела туроператора «ITM Group», входящего в состав Российский союз туроператоров, Андрей Подколзин.
Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Документ подписали главы МИД России Сергей Лавров и Мьянмы Тан Свей в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщило РИА Новости. Впрочем, отметил Подколзин, наплыва туристов в Мьянму ждать не стоит.
«На сегодняшний день Мьянма не готова конкурировать со своими соседями, тем более с Вьетнамом, который, по всей видимости, станет рекордсменом по итогам этого сезона на азиатском направлении. Интерес к турам в страну ограниченный, мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз. Не помог этому и запуск регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска. Ситуацию наверняка сможет изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным, но даже в этом случае для позитивной динамики на направлении потребуется масштабная позитивная рекламная кампания», — сказал Подколзин.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, Мьянма — интересная для туристов страна.
«Безусловно, Мьянма - достойная для посещения страна с богатой культурой и архитектурой. Наших клиентов особенно интересуют такие всемирно известные достопримечательности страны, как: величественная золотая пагода Шведагон, древняя столица Баган с тысячами ступ, Мандалай – последний оплот бирманских королей, горное озеро Инле и священная карстовая пещера Пиндайя. Особенной популярностью пользуются полеты на воздушном шаре над Баганом. Малоизвестны возможности пляжного отдыха в Мьянме, а между тем Нгапали — главный морской курорт Мьянмы на побережье Бенгальского залива — гостеприимно встречает туристов с ноября по апрель. Море в Нгапали спокойное, без сильных волн, абсолютно прозрачное. Купаться здесь можно даже во время отлива. Ночью есть шанс застать уникальное явление – светящийся планктон делает волны серебристыми и искрящимися», — подытожил он.
Ранее Подколзин заявил, что российские туристы уже сейчас бронируют новогодние туры и программы на цветение сакуры в Японии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
