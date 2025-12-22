Врач опроверг осложнения на глаза из-за «гонконгского» гриппа
В медицинской практике уже известны все возможные последствия гриппа, заявил НСН Владислав Жемчугов.
Пациенты, переболевшие гриппом, могут испытывать проблемы со зрением, но это легко лечится противовоспалительными препаратами, а поводов для паники нет, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.
Переболевшие мутировавшим гриппом А россияне массово жалуются на ухудшение зрения. Побочный эффект может проявиться сразу или через одну-три недели. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Жемчугов усомнился в ее точности.
«Я не знаю, кто это пишет, но у моих пациентов такого я не видел, и они не говорят, что что-то было со зрением. Есть осложнение, которое называется интермедиальный синдром. В мозге есть раздел “средний мозг”. В нем концентрируются проводящие пути от нескольких важных нервов, отвечающих за работу сердца, давление и как раз зрительный тракт. После вирусных заболеваний у некоторых людей скачет давление, температура, пульс, и как-то нарушается зрение. Тогда необходимо проходить специальное противовоспалительное лечение, что это быстрее прошло», — указал он.
Жемчугов добавил, что новые мутации не являются поводом для паники.
«Грипп мутирует всегда: даже выходя из клеточки, которую он только что разрушил, это уже будет немного другое. Но основа остается, чтобы действовала вакцина. Как правило, вирус начинает распространение в южном полушарии, когда там зима. Ученые передают материалы для изучения генома, и уже вакцины делают в севером полушарии, чтобы успеть к осенне-зимнему сезону с учетом мутаций. Нагонять страх не надо: у нас уже масса людей переболела, есть значительный коллективный иммунитет», — подчеркнул врач.
Ранее Жемчугов предупредил в эфире НСН, как не получить опасные осложнения «гонконгского» гриппа.
