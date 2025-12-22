Пациенты, переболевшие гриппом, могут испытывать проблемы со зрением, но это легко лечится противовоспалительными препаратами, а поводов для паники нет, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.



Переболевшие мутировавшим гриппом А россияне массово жалуются на ухудшение зрения. Побочный эффект может проявиться сразу или через одну-три недели. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Жемчугов усомнился в ее точности.