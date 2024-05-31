«Недопонимание»: Старые названия городов - не повод для изъятия загранпаспорта
Павел Герасимов заявил НСН, что изъять паспорт могут только у призывников, а в случае ошибок в документе человека просто не выпустят из страны.
Изъять паспорт на границе могут только у призывников, которые не явились в военкомат, а в случае ошибок в документе человека просто не выпустят из страны до выяснения обстоятельств в МВД, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН.
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что загранпаспорт могут изъять, если в нем будет указано устаревшее название города. Герасимов отметил, что с такими случаями не сталкивался.
«В прошлом году были массовые проблемы, из-за ошибок в паспортах люди не могли пересечь границу. Но органы ФСБ на государственной границе не уполномочены по этому пункту, если есть какие-то ошибки, изымать паспорта. Они могут просто ограничить пересечение границы. Ни одного случая такого, когда проблема была именно со старыми названиями городов, я не слышал. У меня у отца в паспорте город Фрунзе написан, которого уже нет больше 30 лет. Он спокойно пересекает границу регулярно. Я думаю, что тут какое-то недопонимание вышло», - отметил он.
При этом он предупредил, что любой спорный вопрос не получится решить в аэропорту.
«С пограничником спорить невозможно, потому что у него в системе просто есть зеленая кнопка – пропустить, и красная - запрет на выезд. Он не принимает никакие решения, просто сканирует паспорт и получает данные. Поэтому в аэропорту ничего решить нельзя, договориться не получится, ругаться бессмысленно. Единственный, кто отвечает за выдачу загранпаспортов, это МИД - зеленые служебные паспорта, а также органы МВД. Поэтому придется обратиться в органы МВД по месту жительства или в ближайший территориальный орган. Если есть какие-то ошибки, они это исправляют», - объяснил он.
По его словам, изъять на границе паспорт могут только в случае нарушений в сфере воинского учета.
«Сейчас по закону паспорта могут изъять только в случае, когда человек подлежит призыву, состоит на воинском учете, обязан явиться в военкомат, но в течение пяти дней не явился. В таком случае ограничивается выезд за границу, паспорт изымается и направляется в органы МВД по месту жительства на хранение», - добавил собеседник НСН.
Ранее из-за технической ошибки в новом загранпаспорте старшего сына семья из Челябинска не смогла отправиться в оплаченный заранее отпуск в Египте стоимостью полмиллиона рублей. Документ аннулировали на пограничном контроле в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за отсутствия указания пола в машинопечатной зоне, передает «Радиоточка НСН».
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