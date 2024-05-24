«Волгоград, Самара и Волга»: Россиянам назвали перспективные винные направления

По словам Обрезчикова, сегодня в России есть много других интересных направлений, помимо тех, которые уже закрепили свою популярность.

«Опережающими темпами развивается Краснодарский край. Те винодельни, которые расположены от Анапы и Таманского полуострова, до Геленджика. Но вот, например, в Крыму есть камень преткновения о запрете строительства несанкционированных объектов на виноградниках. Возможно, это как-то поменяют. Есть еще потенциально интересные регионы, которые прямо сейчас нужно развивать. Это винодельческая зона Нижней Волги, Волгоград, Самара, где виноделен не очень много, но тем эффектнее они выглядят на общем фоне. Есть также Ставропольский край, который начал развиваться несколько лет назад и от которого тоже можно ждать много интересного», - отметил Обрезчиков.

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал, что ряд отелей в регионе могут включить в список услуг для своих гостей «безлимитное вино». Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

