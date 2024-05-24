«Мораторий и Соловки»: Отельеры не поверили в двукратный рост жалоб туристов

«Насчет двукратного увеличения числа жалоб сомневаюсь, потому что вряд ли так резко это будет расти. При этом нарушения, конечно, есть. В последние годы было запрещено проводить инспекционные проверки в нашей отрасли, и это действует. К сожалению, психология бизнесменов такова, что, если не проверяют, можно немножко ослабить свой внутренний контроль, соответственно ухудшается качество. Еще одна беда в том, что полтора года назад туризм и гостиничный бизнес передали от упраздненного Ростуризма в ведение Минэкономразвития. При этом каждый раз при смене регулятора получается некий застой», - сказал Ламшин.

По его данным, рост цен на отели не превышает 30%. Он также назвал самые популярные у туристов российские регионы.

«В последние годы из-за того, что Запад по сути закрыт, увеличился спрос на внутренний туризм, соответственно, подросли цены. Цены на отели на курортах зависят от сезонности, если спрос ажиотажный, цены могут увеличиваться и до 30%, а так в среднем 15-20%. Туристы едут на Алтай, Байкал, Камчатку, правда, массовость там совершенно не та, что в Краснодарском крае. Крым это отдельная история, атаки на полуостров сдерживают туристический поток, хотя все равно он растет, но в меньшей степени, чем в Краснодарском крае. Помимо этого есть и другие популярные регионы. И на Балтику ездят, хотя она прохладная, в Светлогорск, Калининград, в Карелию, Ленинградскую область, Даже на Соловки, это Белое море, сейчас ездят больше. Спрос увеличивается и где-то даже не хватает номерного фонда. Соответственно, цены увеличиваются, особенно в пору отпусков», - заключил собеседник НСН.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в середине мая говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стоимость отдыха на курортах Краснодарского края выросла на 10-15%.



