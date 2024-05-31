АТОР: Летом россияне совершат порядка 5,6 миллиона поездок
Артур Мурадян рассказал НСН, что наконец-то наблюдается конкурентная борьба авиаперевозчиков, что обеспечивает появление более доступных ценовых предложений на перелеты.
Продажи туроператоров растут на 15%, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop.
«Сейчас мы наблюдаем тенденцию укрепления рубля, поэтому можно сказать, что, скорее всего, конец мая - начало июня у туроператоров будет лучше, продажи растут на 15-16%. Мы наконец-то видим конкурентную борьбу авиаперевозчиков, что обеспечивает появление более доступных ценовых предложений на перевозку. По плану, летом россияне совершат порядка 5,6 миллиона поездок. Зарубежным лидером по прежнему остается Турция, но в этом году она выглядит более сбалансировано по объему предложения, что приведет к тому, что не будет резкого падения цен, как в конце прошлого лета, не будет ценовых качелей», - сказал собеседник НСН.
Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и глава международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина рассказала НСН, что объемы забронированных туров на лето 2024 года выросли в 2,5%, передает «Радиоточка НСН».
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