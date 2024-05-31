Глава комитета по туризму Москвы: Порядка 40% туристов приезжают в столицу с семьей

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в свою очередь заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее.

«Отмечу, что I квартал - это не туристический период. Я думаю, что туристический поток в Москве летом вырастет больше, чем на 20%», - отметила эксперт.

Ранее Ломидзе сообщила, что россияне уже практически раскупили места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

