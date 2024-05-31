Глава комитета по туризму Москвы: Порядка 40% туристов приезжают в столицу с семьей

В Москве рост числа туристов в январе-марте составил 10%, заявил НСН Евгений Козлов.

Первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop заявил, что с начала года Москву посетило уже на 10% больше туристов, чем годом ранее.

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«У нас есть основания для позитивного взгляда в туристическое будущее Москвы. Это основание нам показывает I квартал, в рамках которого рост числа туристов уже составил 10%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, мы будем прилагать все усилия. В прошлом году в среднем 15-18% от проживающих в столичных гостиницах составили москвичи. Это новый тренд. Порядка 40% туристов приезжают в Москву с семьей. Для нас детский и семейный туризм крайне желанный как с точки зрения коммуникации, атмосферы, впечатлений, так и с экономической стороны», - сказал собеседник НСН.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в свою очередь заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее.

«Отмечу, что I квартал - это не туристический период. Я думаю, что туристический поток в Москве летом вырастет больше, чем на 20%», - отметила эксперт.

Ранее Ломидзе сообщила, что россияне уже практически раскупили места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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