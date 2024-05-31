«Море чистейшее!»: Вице-мэр Анапы заявил, что город готов к курортному сезону

Официально сезон в городе начался с 1 мая, сообщал мэр Анапы Василий Швец. В 2023 году курорт принял порядка пяти миллиона гостей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Ожидается, что в 2024 году турпоток увеличится на 10% и составит 5,5 миллиона человек.

«Очень ждем гостей, судя по предварительной загрузке отелей под 80%, этот год будет даже более успешным, чем предыдущий. Море чистейшее, уже прогрелось почти до 20 градусов. Транспортный поток у нас увеличился с начала мая, мы недавно провели большую гастрономическую ярмарку «Виноград», которую посетило более 160 тысяч туристов. Также прошли крупные соревнования IRONSTAR. Люди активно едут, пляжи и инфраструктура готовы», - сказал он.