«Море чистейшее!»: Вице-мэр Анапы заявил, что город готов к курортному сезону
В Анапе ожидают приезда российских туристов, сказал НСН вице-мэр города Вячеслав Вовк.
Инфраструктура Анапы подготовлена к приему российских туристов, а море уже прогрелось до 20 градусов, заявил в интервью НСН вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк.
Официально сезон в городе начался с 1 мая, сообщал мэр Анапы Василий Швец. В 2023 году курорт принял порядка пяти миллиона гостей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Ожидается, что в 2024 году турпоток увеличится на 10% и составит 5,5 миллиона человек.
«Очень ждем гостей, судя по предварительной загрузке отелей под 80%, этот год будет даже более успешным, чем предыдущий. Море чистейшее, уже прогрелось почти до 20 градусов. Транспортный поток у нас увеличился с начала мая, мы недавно провели большую гастрономическую ярмарку «Виноград», которую посетило более 160 тысяч туристов. Также прошли крупные соревнования IRONSTAR. Люди активно едут, пляжи и инфраструктура готовы», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, город также подготовился к приему детей из разных регионов России.
«В этом году открыли еще один детский лагерь на две тысячи мест. Всего более 20 детских лагерей уже начали прием. Поезда завозят детей со всей России, первые смены начались. Из Белгородской области уже заехали к нам в межсезонье, дети не только отдыхают и учатся, но и занимаются со спортивными командами Анапы. Город был и остается главной детской здравницей России. Находясь здесь 20 дней, ребенок повышает иммунитет на 73%, это доказано врачами», - подытожил вице-мэр Анапы.
Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и глава международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина рассказала «Радиоточке НСН», что средняя цена тура внутри России поднялась на 40% в сравнении с показателями прошлого года и составила до 120 тысяч рублей на двоих.
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